Пожар на складе на Лужнецкой набережной локализовали на 500 «квадратах»
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Пожарный катер следует к месту пожара на Лужнецкой набережной
пожарный катер Чернышов

Пожарный катер следует к месту пожара на Лужнецкой набережной

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Пожарный катер следует к месту пожара, который произошел на Лужнецкой набережной. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по городу.

Речь идет о катере «Полковник Чернышев». Он отправился к горящему складу пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4.

Также к тушению пожара привлекли два вертолета авиации.

Очевидец рассказала корреспонденту «ВМ», что перед пожаром услышала звук, похожий на салют. После грохота из склада повалили клубы дыма.

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