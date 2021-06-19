Пожарный катер следует к месту пожара на Лужнецкой набережной

пожарный катер Чернышов

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 2/4с4 Карта всех событий

Пожарный катер следует к месту пожара, который произошел на Лужнецкой набережной. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по городу.

Речь идет о катере «Полковник Чернышев». Он отправился к горящему складу пиротехники, который находится по адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 4.

Также к тушению пожара привлекли два вертолета авиации.

Очевидец рассказала корреспонденту «ВМ», что перед пожаром услышала звук, похожий на салют. После грохота из склада повалили клубы дыма.