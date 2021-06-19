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Онлайн-акция «Свеча памяти» состоится в подмосковном Подольске
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Онлайн-акция «Свеча памяти» состоится в подмосковном Подольске

Елена Фролова

Общество

Онлайн-акцию «Свеча памяти» проведут в подмосковном Подольске 21 июня. Жителям городского округа предлагается зажечь свечу и поставить ее на окно. Фото нужно выложить в социальных сетях в хештегом #ПодольскПомнит. Об этом сообщили в пресс-службе окружного комитета по делам молодежи.

Ежегодно по программе общенациональной акции «Свеча памяти» по всей России 22 июня зажигают свечи в ночной тишине. Мероприятие посвящено памяти тех, кто ценой собственной жизни добивался мирного неба над головой, а также тех людей, кто прошел через все ужасы Великой Отечественной войны.

В этом году было принято решение провести «Свечу памяти» 21 июня в онлайн-формате. Начало в 22 часа. К ней может присоединиться любой желающий, отмечает РИАМО.

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