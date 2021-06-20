Пожар в Северо-Западном тоннеле в Москве потушили

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Пожарные потушили автомобиль, который загорелся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в столице. Об этом сообщили в воскресенье, 20 июня, в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Уточняется, что 23:50 пожар был ликвидирован, его площадь составила пять квадратных метра. Сведений о пострадавших не поступало. Машина находилась примерно в середине тоннеля, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Видео: АГН Москва

Ранее сообщалось, что из-за возгорания автомобиля движение в тоннеле было полностью заблокировано.