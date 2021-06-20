Московский врач рассказал, как правильно отдыхать в отпуске

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В отпуске необходимо придерживаться привычного режима, чтобы при выходе на работу не чувствовать себя разбитым. Об этом рассказалглавный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Отпуск — это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание — это условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым, — отметил он.

Врач подчеркнул, что нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха во время отпуска, передает РИА Новости.

Ранее опрос показал, где россияне хотели бы провести летний отпуск.