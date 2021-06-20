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«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве до вечера 21 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве до вечера 21 июня

Илья Ашуров

Город

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлится в Москве до вечера 21 июня. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщил Гидрометцентр России.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье и понедельник, 20–21 июня, в столице ожидается очень высокая температура воздуха — от 30 до 32 градусов тепла.

При этом аномально жаркая погода — до плюс 35 градусов — задержится в столице минимум до конца следующей недели. Температура будет рекордно высокой.

«Оранжевый» уровень является предпоследним в градации погодной опасности. Он говорит о том, что из-за жары повышается вероятность возникновения стихийных бедствий. Также метеорологи рекомендуют в такую погоду не находиться под прямыми солнечными лучами в середине суток.

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