«Последнее, что я помню»: Сумишевский заявил, что винит себя в гибели возлюбленной

Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

Певец Ярослав Сумишевский тяжело переживает гибель своей возлюбленной Натальи Бородиной. В смертельном ДТП, которое произошло более четырех месяцев назад, он видит свою вину. Об этом артист рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Сумишевский описал мгновение, которое предшествовало трагедии. Он полагает, что мог предотвратить ее.

— В последний раз я оглянулся на нее — она сидела сзади. Она мне улыбнулась. Это было последнее, что я помню в этой дороге. После этого случилась трагедия. Думаю, я мог сказать водителю: «Не гони — погода плохая, метель», — сказал певец в эфире телеканала «Россия 1».

Певец жалеет, что не успел жениться на Бородиной. В настоящее время он воспитывает их общего сына.

Напомним, Ярослав Сумишевский и Наталья Бородина попали в ДТП под Красноярском 29 января 2021 года. Певец ехал на концерт в село Солгон Ужурского района. За рулем авто находился глава регионального союза десантников Александр Гуляков, организовавший выступление артиста и решивший его подвезти. В определенный момент Гуляков выехал на встречную полосу, что и привело к аварии. Он погиб, а возлюбленная Сумишевского была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже она скончалась из-за последствий на фоне полученных травм.