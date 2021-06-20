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Карту «Тройка» со специальным дизайном выпустили ко Дню медицинского работника
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Карту «Тройка» со специальным дизайном выпустили ко Дню медицинского работника

Илья Ашуров

Город

Ко Дню медицинского работника выпустили карту «Тройка» со специальным дизайном. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В дептрансе поздравили медиков с профессиональным праздником и поблагодарили за самоотверженную работу.

— Мы хотим сказать им о том, что у каждого в сердце: спасибо! В знак благодарности мы выпускаем особенную «Тройку», посвященную их труду. Ищите ее во всех кассах периметра Кольцевой линии, — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Также пассажиров призвали соблюдать эпидемиологические меры в общественном транспорте и пройти вакцинацию. Это поможет снизить нагрузку на врачей, отметили в ведомстве.

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