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Около миллиона квадратных метров площадей медучреждений построят в Москве

Илья Ашуров

Город
Около миллиона квадратных метров площадей медучреждений построят в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице продолжаются строительство новых и реконструкция уже существующих объектов здравоохранения. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время в Москве строят или реконструируют медучреждения общей площадью около одного миллиона квадратных метров, уточнил мэр.

— Сегодня в режиме стройки находится около 1 миллиона квадратных метров медицинских площадей. Это гигантская стройка, — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, в связи с коронавирусом перед руководством столицы встал выбор: сокращать бюджетные инвестиции или нет. Вскоре было принято решение продолжать развитие программ. При этом особое внимание было уделено проектам в сфере здравоохранения.

— Реализацию программы здравоохранения продолжили в столице даже на пике пандемии. Она вообще ни на минуту не останавливалась, — сказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

строительствоСергей Собянинстоличные больницы
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