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Укладка асфальта на участке Тверской улицы в столице практически завершена

Михаил Алимов

Город
Укладка асфальта на участке Тверской улицы в столице практически завершена
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Укладка асфальта на Тверской улице в Москве практически завершена. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

— Завершаем работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы. После остывания асфальта приступим к нанесению временной дорожной разметки, говорится в сообщении.

Также отмечается, что дорожные работы на данном участке идут с опережением графика.

Ранее Петр Бирюков заявил о применении новой технологии по укладке асфальта на Тверской улице, позволяющей завершить работы в несколько раз быстрее.

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