Укладка асфальта на участке Тверской улицы в столице практически завершена
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий
Укладка асфальта на Тверской улице в Москве практически завершена. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
— Завершаем работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы. После остывания асфальта приступим к нанесению временной дорожной разметки, говорится в сообщении.
Также отмечается, что дорожные работы на данном участке идут с опережением графика.
Ранее Петр Бирюков заявил о применении новой технологии по укладке асфальта на Тверской улице, позволяющей завершить работы в несколько раз быстрее.