Экстрасенс рассказала, женщины каких знаков зодиака уводят мужей из семьи

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Женщины, рожденные под определенными знаками зодиака, могут флиртовать с женатым мужчиной, манипулировать им и быть настолько обаятельными, хитрыми и коварными, что уводят его из семьи. С какими представительницам слабого пола следует держать ухо востро, рассказала экстрасенс, шаманка, ясновидящая и финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Женщина-Овен привлекает мужчин харизмой и чувством юмора. Она умеет создавать уют даже в самых неподходящих условиях, чем также очаровывает сильный пол. Наличие у намеченной жертвы жены и детей женщину-Овна не останавливает, однако она резко прекращает оказывать мужчине знаки внимания и проявлять интерес, если ее страсть угасает.

Женщины, рожденные под знаком Весы, умело прячут свои коварные замыслы под маской «овечки», хотя готовы пойти на все, чтобы завоевать понравившегося им мужчину. Эти дамы неотразимы и притягательны, а их тактика — хитрость. К примеру, женщина-Весы может попросить жертву помочь с протекшей трубой, затем угостит его чаем и расположит к себе. С каждой встречей она все больше будет приманивать мужчину, и в итоге он уйдет из семьи.

Женщины-Стрельцы — это самые коварные представительницы огненной стихии. Они притягивают мужчин тем, что умеют их выслушать и дать хороший совет. При этом такие женщины очень влюбчивы и быстро переключаются на новые объекты для соблазнения. Дело в том, что для них завоевание мужчин является способом самоутвердиться и поднять самооценку.

Женщины-Козероги привлекают мужчин своей недоступностью: их внимание нельзя купить подарками, а можно только заслужить, что пробуждает азарт. Также они притягивают своим умом и сдержанностью, за которыми скрывают расчетливость разлучницы. Задумав увести мужчину, женщины-Козероги долго вынашивают план и продумывают все до мелочей.

У женщин-Рыб тактика соблазнения проста: окружить мужчину заботой и терпеливо выжидать, пока жертва «созреет». Они притягивают своей нежностью и чувствительностью и стремятся заворожить загадочностью. Кроме того, с женщинами-Рыбами весело, легко и интересно. Еще одна их особенность — умение выслушать и помочь в преодолении трудностей, пишет сайт Teleprogramma.pro.