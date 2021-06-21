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Роспотребнадзор призвал компании сократить рабочий день в жару

Юлия Курганова

Общество
Роспотребнадзор призвал компании сократить рабочий день в жару
Фото: Pixabay

Роспотребнадзор призвал работодателей сократить рабочий день в офисах из-за жары. Специалисты считают, что следуют уменьшить количество рабочих часов, если температура в помещении превышает 28,5 градуса.

— В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа, — сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно непрерывно работать не больше 20 минут. Потом следует делать десятиминутный перерыв в охлаждаемом помещении. При этом в общей сложности находиться на улице в жару работники должны не более четырех-пяти часов. Еще они обязаны носить специальную одежду, которая защищает от теплового излучения.

В ведомстве напомнили, что температура воздуха выше плюс 32 градусов считается опасной, поэтому все работы на открытом воздухе необходимо перенести на утро или вечер, а допускать к работе при такой температуре рекомендуется лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Специалисты посоветовали пить много воды, чтобы защитить организм от обезвоживания. Она всегда должна быть в доступной близости и в достаточном объеме, передает РИА Новости.

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