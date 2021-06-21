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Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении

Анастасия Волоснова

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Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении
Фото: primeminister.am

Партия исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах в стране, набрав 53,92 процента голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам подсчета голосов со всех 2008 участков.

Блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна набрал 21,04 процента голосов. При этом за блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна проголосовали 5,23 избирателей.

В свою очередь партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна получила 3,96 процента голосов.

Напомним, избиратели голосовали на выборах в Армении 20 июня. В парламентских выборах участвовала 21 партия, а также четыре блока, пишет РИА Новости.

Во время выборов Пашинян заявлял, что народ провел «стальную» революцию, а также он поблагодарил за поддержку российские власти. Он подчеркнул, что граждане Армении приняли свое решение, и пообещал в ближайшие дни начать консультации со всеми «здоровыми политическими силами».

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