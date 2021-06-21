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Столичные парки подготовили увлекательные онлайн-мероприятия, которые дадут возможность пользователям пройти мастер-классы и тренинги, а также узнать больше о русском искусстве XVII века и даже научиться вести дневник по-буддистски.

Все мероприятия бесплатны и пройдут в социальных сетях парков с 22 по 27 июня.

На онлайн-выставке, подготовленной парком «Сокольники», посетителям покажут картины известных мастеров, которые посвящены этой природной зоне города. Например, можно будет посмотреть на работы Исаака Левитана, Алексея Саврасова и Огюста Кадоля. Онлайн-экспозиция будет доступна к просмотру до конца года.

Ко Дню молодежи Таганский парк подготовил лекцию о вон-буддизме (корейское ответвление буддизма — прим. «ВМ»). На лекциях об этом философском течении пользователи познакомятся с необычной системой ведения дневника, которая является практикой вон-буддизма. Лекция появится на страницах парка в соцсетях 27 июня.

Узнать больше о всех подготовленных парками мероприятиях можно на официальном сайте мэра столицы.