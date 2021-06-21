Новая платформа МЦД «Тушино» будет иметь два зала для пассажиров
Власти столицы утвердили проект благоустройства территории около второй линии Московских центральных диаметров (МЦД–2) на участке от улицы Свободы до МКАД. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
— В рамках проекта планируется строительство новой платформы «Тушино» и реконструкция существующей. В целях комфорта пассажиров будут построены два конкорса (распределительные залы для пассажиров — прим. «ВМ») к станции метро и к остановкам наземного пассажирского транспорта, — рассказала глава ведомства.
Также запланирована реконструкция платформы «Трикотажная» и благоустройство территории рядом с ней. В проекте строительство пешеходного перехода до станции, который будет организован по принципу «сухие ноги» прямо от автобусных остановок.