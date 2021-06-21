Новая платформа МЦД «Тушино» будет иметь два зала для пассажиров

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Тушинская Карта всех событий

Власти столицы утвердили проект благоустройства территории около второй линии Московских центральных диаметров (МЦД–2) на участке от улицы Свободы до МКАД. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

— В рамках проекта планируется строительство новой платформы «Тушино» и реконструкция существующей. В целях комфорта пассажиров будут построены два конкорса (распределительные залы для пассажиров — прим. «ВМ») к станции метро и к остановкам наземного пассажирского транспорта, — рассказала глава ведомства.

Также запланирована реконструкция платформы «Трикотажная» и благоустройство территории рядом с ней. В проекте строительство пешеходного перехода до станции, который будет организован по принципу «сухие ноги» прямо от автобусных остановок.