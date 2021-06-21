Набиуллина объяснила, почему раздача денег приведет к инфляции

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Печатание и раздача денег всему населению не обеспечит рост экономики, так как денежно-кредитная политика Центробанка (ЦБ РФ) влияет только на ее спрос. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник, 21 июня.

По ее словам, раздача денег привела бы к инфляции в стране.

— Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики, — объяснила руководитель ЦБ.

Она отметила, что снижение ключевой ставки до нуля, из-за чего в экономике увеличиваются денежные средства, также привело бы к инфляции. Кроме того, мог упасть курс рубля, так как люди стали бы пополнять свои валютные запасы. В подобной ситуации с рынка также уходят инвесторы, которые рискуют из-за непредвиденных ситуаций.

По мнению Набиуллиной, в других государствах аналогичные действия не имеют последствий, так как граждане доверяют властям, а их инфляционные ожидания стабильны, сообщает КП.