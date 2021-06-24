Москвичам рассказали, кому можно не делать прививку от коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителям Москвы рассказали, кто из работников сферы услуг не подлежит обязательной вакцинации. Об этом сообщили в четверг, 24 июня, в оперштабе столицы.

Так, прививку можно не делать людям, которым положен медицинский отвод. Врачи рекомендуют отложить прививку тем гражданам, у кого есть острые инфекционные заболевания или обострение хронических заболеваний. Кроме того, основанием для медотвода могут быть жизнеугрожающие и неотложные состояния.

Прививку также не следует делать беременным или тем, кто перенес коронавирус менее полугода назад, пояснили в оперштабе.

Отмечается, что наличие антител не значится как основание не делать прививку. В настоящее время в Москве не существует единой системы измерения уровня антител к COVID-19 или методики оценки их адаптации к мутирующим штаммам инфекции.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.