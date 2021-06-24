Фотоаппарат, телефон и часы: из салона иномарки похитили вещей почти на 700 тысяч рублей
Из салона элитной иномарки, припаркованной в центре столицы, похитили ценные вещи на крупную сумму денег. Об этом в четверг, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В полицию обратился 34-летний житель столицы. Он рассказал, что встретился со своим знакомым, владельцем дорогостоящей немецкой иномарки, в центре Москвы. Они припарковали машину около дома 18 на 1-й Тверской-Ямской улице.
Мужчина пояснил, что они с другом оставили в салоне автомобиля ценные вещи: фотоаппарат с двумя объективами, телефон, часы и флеш-накопитель.
Через какое-то время мужчины вернулись в машину и решили немного покататься по городу. Однако позже они обнаружили пропажу всех вышеуказанных предметов.
По словам заявителя, ему и его знакомому причинен материальный ущерб на 646 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».