«Прерывание карьеры»: нумеролог рассказала о судьбе госпитализированной МакSим

Фото: instagram/maksimartist

У певицы Марины Максимовой, более известной как МакSим, проблемы со здоровьем случились из-за переутомления. В ее судьбе не должно быть больше серьезных трагедий. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказала таролог и нумеролог Элена Гамаюн.

Она провела цифровой анализ будущего певицы: эксперт утверждает, что числа способны определить все, связанное с человеком. Этот анализ показал, что проблемы со здоровьем у МакSим начались после сильного переутомления.

— У нее сильно упал иммунитет, произошло большое переутомление, на этом фоне она оказалась в больнице. По матрице судьбы у певицы в сердечном центре стоит колесо фортуны, — говорит Гамаюн.

По ее словам, «колесо фортуны» не говорит об однозначном наступлении чего-то хорошего, ситуация будет зависеть от личной удачи исполнительницы. Согласно матрице судьбы, добавила таролог, у артистки серьезных трагедий быть не должно.

— Говорить о том, что она не справится с недугом, нельзя. В матрице нет таких цифр, которые бы говорили об этом. Однако есть прерывание карьеры из-за болезни, — утверждает она.

Прерывание карьеры отражено в секторе денег, но жизни МакSим ничего не угрожает, она обязательно справится с недугом.

— Вообще, она человек достаточно сильный, изначально по природе в ней заложено много энергии, яркости, звездности, таланта. Если уж человек с такой цифрой заболел, то, скорее всего, он уже очень много энергии израсходовал, перетрудился. Может быть, на этом сказались какие-либо стрессы. Мы желаем певице здоровья и верим, что все обойдется, — резюмировала Элена Гамаюн в беседе с ФАН.

Напомним, что певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». После ей стало хуже, МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Информацией о состоянии певицы 24 июня поделился ее пиар-менеджер.