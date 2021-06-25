Пожар произошел в частном медучреждении в центре Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Большая Полянка Карта всех событий

Прокуратура инициировала проверку после пожара в медицинском центре в Москве. Об этом в пятницу, 25 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел рано утром 25 июня в здании частной медицинской организации, расположенной на улице Большая Полянка. Возгорание случилось в электрощитовой.

В результате инцидента есть пострадавшие.

Ведомство в ходе проверки установит все обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе и о пожарной безопасности.

— По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — пояснили в ведомстве.

В четверг, 24 июня, произошел похожий случай: на западе столицы загорелся временный ковидный госпиталь. Инцидент произошел на улице Федосьино, дом 20. Тогда, по словам источника «ВМ» в экстренных службах, внутри помещения загорелась мебель. По предварительным данным, до приезда пожарных из госпиталя самостоятельно эвакуировались 80 человек.