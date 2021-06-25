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Выставка «От Советского информбюро» открылась в Химках

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «От Советского информбюро» открылась в Химках
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская государственная библиотека приглашает посетителей на приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны выставку «От Советского информбюро». Экспозиция открылась в Химкинском комплексе библиотеки.

Гостям выставки покажут 13 оригиналов газет, отражающих начальный период войны: вторжение германских войск, осаду Брестской крепости, оборону Одессы, Битву за Москву, Ленинградскую блокаду, оборону Севастополя. Среди экспонатов — номер «Красноармейской правды», в котором в разгар Сталинградской битвы было напечатано начало поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

Кроме того, на выставке представлены оригиналы кандидатских и докторских диссертаций, среди которых работы, посвященные Ленинградской блокаде, партизанскому движению, сражению под Москвой, подвигам народов Советского Союза. Авторы многих работ — участники Великой Отечественной войны.

Здесь также можно увидеть копии военных плакатов и фотографий фотохудожника С. Н. Струнникова.

Выставка открыта с 25 июня по 25 сентября, сообщается на сайте библиотеки.

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