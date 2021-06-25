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Ученый предупредил, что штамм COVID-19 «дельта» станет доминирующим в мире

Анастасия Волоснова

Общество
Ученый предупредил, что штамм COVID-19 «дельта» станет доминирующим в мире
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Штамм коронавируса «дельта» на следующем этапе распространения COVID-19 может стать доминирующим в мире. Об этом рассказал в пятницу, 25 июня, научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

По его словам, вирус эффективно распространяется из-за повышенной контагиозности. Из-за его высокой способности к выживанию он может распространиться во многих странах и регионах мира, когда случится следующая волна пандемии, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый индийский штамм коронавируса получил распространение уже почти в 90 странах.

Один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

В четверг, 24 июня, первый случай смерти от штамма «дельта плюс» зафиксировали в Индии. Женщина с новым штаммом коронавируса не была вакцинирована и скончалась 23 мая. Специалисты узнали о ее заболевании после проведения анализов.

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