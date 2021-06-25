Складской комплекс с лабораторией планируют построить в ОЭЗ «Алабушево»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Особая экономическая зона Алабуга Карта всех событий

В Зеленограде планируют построить складской комплекс с научно-исследовательской лабораторией. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Новый объект будет расположен на территории зеленоградской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабушево». Площадь здания составит около 11 тысяч квадратных метров, а его дизайн будет выполнен в современном стиле.

— Сложная форма шестиэтажного здания не уменьшает производственных мощностей, а решение фасадов позволяет визуально разбавить окружающую среду. Один из самых сдержанных цветов, черно-серый, будет контрастировать с ярким оранжевым, — рассказал архитектор.

Внутри здание будет разделено на две зоны. В одной из них расположатся офисы, кабинеты руководства, а также производственно-складское пространство. Другую займет лаборатория с подсобными помещениями.

Ранее «Вечерняя Москва» писала работах по улучшению территорий в Зеленоградском административном округе столицы. Благоустройство осуществляют на пяти парковых территориях, в 26 дворах и на восьми объектах образования. В целом в 2021 году планируется благоустроить 12 территорий объектов образования.