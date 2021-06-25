Кондитеры столицы экспортировали товаров почти на 185 миллионов долларов в 2020 году

Фото: pixabay.com

В 2020 году столичные производители кондитерских изделий экспортировали товаров почти на 185 миллионов долларов США. Это превышает аналогичный показатель за 2019 год более чем на 11 процентов. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичный экспорт кондитерских изделий за 2020 год составил 184,72 миллиона долларов США. Это на 11,2 процента больше, чем годом ранее, — заявил заместитель мэра.

Также Владимир Ефимов спрогнозировал расширение рынков сбыта для столичных производителей. Связано это с тем, что 19 наименований одного из отечественных холдингов получили сертификацию Vegetarian. Эта маркировка означает, что продукт подходит для вегетарианцев.

Получение подобной сертификации может расширить экспорт в ряд стран. Например, в Великобританию, Германию, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Интерфакс.

Заммэра подчеркнул, что шоколадная продукция занимает значительную долю в экспорте столичных производителей.

— Шоколад и шоколадные изделия занимают серьезную долю в экспорте московской кондитерской продукции. В 2020 году экспорт шоколада составил 90,08 миллиона долларов США, — заключил Владимир Ефимов.

Ранее стало известно, что за 2020 год Москва стала вторым регионом в стране по объему экспорта микросхем и плат. На долю столицы пришлось 24,7 процента от общероссийского экспорта.