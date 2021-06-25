Москвичей предупредили о грозе и сильном порывистом ветре 25 июня

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В Москве ожидаются дождь, гроза, град и сильный ветер 25 июня. О неблагоприятных погодных условиях жителей столицы предупредили в столичном ГУ МЧС в пятницу, 25 июня.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:30 до 21:00 25 июня местами на территории города Москвы ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра до 12–17 метров в секунду, — говорится в тексте сообщения.

В связи с ожидающимися погодными условиями москвичам рекомендовали быть особенно внимательными за рулем: снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию до впереди идущей машины, а также избегать обгонов и резких перестроений. Пешеходам же рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Кроме того, в столице до 27 июня продлили «оранжевый» уровень опасности из-за жары. Температура воздуха в Москве продолжает бить рекорды. Гидрометцентр зафиксировал новый рекорд температуры в Москве 24 июня — 34,5 градуса. А 22 июня и 23 июня в столице было установлено еще два температурных максимума.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова предупредила о грозах и ливнях в Москве и области в предстоящие выходные.