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«Редкое явление»: сухие грозы придут в столичный регион на выходных

Анастасия Волоснова

Город
«Редкое явление»: сухие грозы придут в столичный регион на выходных
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На ближайших выходных в столичном регионе ожидаются сухие грозы. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, сухие грозы являются редким природным явлением, которое появляется в аномальную жару. В облаках сталкиваются скопившиеся частицы пыли и воды.

Частицы разнозаряженные, поэтому в небе могут возникать раскаты грома, однако дождь идти не будет, пояснила специалист.

— То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли, — уточнила Паршина.

Она добавила, что сухие грозы стоит ожидать в Московском регионе воскресенье, 27 июня, пишет «Российская газета».

Ранее о неблагоприятных погодных условиях жителей столицы предупредили в столичном ГУ МЧС в пятницу, 25 июня. По прогнозам синоптиков, в период с 11:30 до 21:00 25 июня местами на территории Москвы ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. При грозе возможно усиление ветра до 12–17 метров в секунду.

Кроме того, в столице до 27 июня продлили «оранжевый» уровень опасности из-за жары.

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