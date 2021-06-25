Полиция ликвидировала две подпольные нарколаборатории в Ярославской области

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Оперативники пресекли деятельность двух подпольных нарколабораторий в Ярославской области. Об этом в пятницу, 25 июня, заявил министр внутренних дел РФ, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев.

— Мощности двух ликвидированных нарколабораторий позволяли ежемесячно изготавливать порядка полутора миллионов средних разовых доз, — отметил Колокольцев.

По его словам, полицейские обнаружили возле деревни Ишманово тайник с 20 килограммами «соли».

После этого они вышли на след курьера, а в городе Тутаеве нашли одну из лабораторий. Ее разместили в складском помещении. Позже «всплыла» еще одна — на территории сельскохозяйственного кооператива.

Активных участников группы, которая занималась производством синтетических наркотиков, задержали. Их привлекли к уголовной ответственности, сообщает МВД Медиа.