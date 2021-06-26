В Роспотребнадзоре объяснили необходимость новых ковидных ограничений

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Введение новых ограничительных мер в России для борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции вызвано новым подъемом заболеваемости COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт подчеркнула, что избежать роста заболеваемости не удалось в связи с пренебрежением людьми профилактическими мерами, что создает все условия для дальнейшего распространения коронавируса.

Новые ограничения пришлось ввести для того, чтобы изменилась эпидемиологическая ситуация, рассказала Пшеничная ТАСС.

Ранее, 25 июня, в 85 регионах России выявили 20 393 случая коронавируса за сутки. За тот же период вылечились от инфекции 14 024 пациента, зафиксировали 601 летальный исход. С начала пандемии в России зафиксировали 5 409 088 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса 4 929 639 человек, скончались 132 064 человека.

Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 4558 пациентов за минувшие сутки, за весь период пандемии — 1 135 580 человек. За последние 24 часа в столице было выявлено 7916 новых случаев заболевания. Специалисты госпитализировали 1772 пациента, 98 человек скончались. В настоящее время еще 669 заболевших находятся на ИВЛ.