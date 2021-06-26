Японские ученые создали первую «съедобную» вакцину от холеры

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Ученые из Университета Токио создали первую в мире «съедобную» вакцину от холеры. Разработана она на основе зерен генно-модифицированного риса. Об этом в субботу, 26 июня, сообщила пресс-служба японского университета.

Профессор Хироси Киено заявил, что вакцину уже протестировали на добровольцах. По его словам, их иммунитет реагировал на разные дозы «съедобной» вакцины, при увеличении которых повышалась сила отклика на белки холерного вибриона.

— Результаты наших первых опытов заставили меня очень оптимистично смотреть на будущее нашей вакцины, — утверждает профессор.

Вакцина представлена в виде порошка, созданного из перемолотых зерен ГМО-риса. В геном таких зерен встроен фрагмент ДНК холерного вибриона — он отвечает за производство главного токсина холеры, отмечает ФАН.