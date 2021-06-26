Посол РФ в Британии заявил, что отношения стран достигли «нулевого дна»

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Отношения официальной Москвы и Лондона достигли «нулевого дна», от которого предстоит отталкиваться. Такое мнение выразил посол России в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, отношения стран были значительно хуже в период холодной войны, передает РИА Новости.

— Но сейчас можно квалифицировать, что это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться, — сказал посол в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

Ранее в Британии признали, что инцидент с эсминцем в Черном море мог привести к войне с РФ.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле, в свою очередь, назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.