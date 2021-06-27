Сергей Собянин рассказал о планах открытия новых поликлиник в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

По одной-две поликлиники в неделю планируется открывать в столице, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, открытие новых лечебных учреждений будет осуществляться практически каждую неделю. В частности, на неделе с 14 по 20 июня в городе были открыты сразу четыре поликлиники.

Сергей Собянин подчеркнул, что фактически речь идет именно о новых поликлиниках, поскольку от старых остается только остов, который специально укрепляют.

Новые поликлиники будут оснащены новым оборудованием и укомплектованы необходимыми врачами с учетом востребованности у населения, в том числе если речь идет о филиалах медицинских учреждений. Также будет изменена логистика и маршрутизация пациентов, рассказал глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин рассказал, что эпидемическая ситуация в Москве создает огромное напряжение для медицинской системы, которая в настоящее время пребывает в состоянии нормализации. Мэр уточнил, что число занятых коек для больных коронавирусной инфекцией приближается к 15 тысячам из 20 тысяч мобилизованных.