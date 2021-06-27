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Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе закончат в 2022 году

Михаил Алимов

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Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе закончат в 2022 году
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Осташковское шоссеКарта всех событий

Развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе после реконструкции будет открыта в третьем квартале 2022 года. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, развязка поможет улучшить транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи.

— В настоящее время генеральной подрядной организацией ведутся работы по возведению опор путепроводов и съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем, — сказал глава департамента.

Рафик Загрутдинов пояснил, что во время работ будет перестроено и реконструировано около пяти километров дорог, планируется построить четыре искусственных сооружения и надземный пешеходный переход, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В столице за минувшее десятилетие было построено и реконструировано 18 развязок на МКАД. Их пропускная способность увеличилась до 30 процентов. До 2023 года в городе планируется закончить реконструкцию основных транспортных развязок на МКАД.

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