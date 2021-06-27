Москвичей предупредили о грозе и жаре в воскресенье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Облачная погода и жара до 33 градусов ожидают москвичей в воскресенье, 27 июня. Возможен кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Переменная облачность, во второй половине дня — кратковременные дожди, грозы. Сегодня (27 июня — прим. «ВМ») максимальная температура воздуха плюс 31–33 градуса, в Подмосковье — плюс 29–34 градуса, — рассказал он.

По его словам, ветер будет юго-восточный со скоростью 2–7 метров в секунду. Во время грозы он будет порывистым. Атмосферное давление упадет немного ниже нормы и составит 774 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

Ранее руководитель Гидрометцентра рассказал, когда в Москве снизится температура воздуха. А пока в городе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары.