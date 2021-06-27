Коечный фонд Подмосковья для лечения от COVID-19 увеличат на 1,5 тысячи

Фото: Министерство энергетики Московской области

В Московской области собираются увеличить коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом на 1,5 тысячи. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, система здравоохранения региона работает в напряженном режиме.

— Мы открыли первые 400 коек в парке «Патриот» и будем дальше наращивать количество коек, — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что в Подмосковье зафиксирована высокая госпитализация пациентов с COVID-19 — около одной тысячи человек в сутки, передает РИАМО.

Ранее были названы городские округа Московской области, в которых за сутки не выявили ни одного случая коронавируса.