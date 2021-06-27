Владимир Путин поручил до 30 июня доложить о вакцинации иностранцев в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину доложить до 30 июня о вакцинации иностранцев, находящихся на территории России. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщается на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации: обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, — говорится в поручении президента.

При этом уточняется, что при вакцинации должно быть предусмотрено соблюдение санитарно-эпидемических требований.

Ранее сообщалось, что Россия произвела почти 32 миллиона комплектов вакцин от COVID-19 с начала года. При этом представитель ВОЗ заявила, что граждане могут вакцинироваться вне зависимости от наличия антител.