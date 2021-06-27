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Температурный рекорд для 27 июня побит в столице

Михаил Алимов

Город
Температурный рекорд для 27 июня побит в столице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве 27 июня установлен температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Данные метеостанции, установленной на ВДНХ, гласят, что воздух в Москве прогрелся до 32,3 градуса. За 70 лет наблюдений предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году — тогда температура составила ровно 32 градуса.

Ранее в столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 июня из-за сильной жары. Также москвичей предупредили о грозе, ливнях и порывистом ветре в воскресенье. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москву 27 июня придут фрагментарные дожди.

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