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Режим повышенной готовности ввели в Москве из-за ухудшения погоды

Илья Ашуров

Город
Режим повышенной готовности ввели в Москве из-за ухудшения погоды
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По сообщению ведомства, на круглосуточное дежурство переведены инженерные аварийные бригады. Кроме того, в связи с ухудшением погоды электросетевым организациям поручено привести в готовность источники аварийного питания.

— На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды, — отметили в пресс-службе ведомства.

Также на контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

В пресс-службе посоветовали автомобилистам быть особенно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендовали держаться подальше от шатких конструкций и рекламных щитов, не укрываться под деревьями.

Ранее столичное ГУ МЧС сообщило, что 27 июня в Москве ожидаются ливневые дожди, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

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