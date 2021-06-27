Москвичей призвали отказаться от прогулок по городу 27 июня из-за усиления ветра

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителям столицы рекомендовали воздержаться от прогулок по городу 27 июня в связи с ухудшением погодных условий. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

— По уточненному прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, — предупредили в пресс-службе ведомства.

Также москвичам посоветовали держаться подальше от шатких конструкций и рекламных щитов, не укрываться под деревьями и не ставить вблизи них свои автомобили.

Ранее в ведомстве сообщили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. На круглосуточное дежурство переведены инженерные аварийные бригады. Кроме того, в связи с ухудшением погоды электросетевым организациям поручено привести в готовность источники аварийного питания.

Также под контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Напомним, столичное ГУ МЧС сообщило, что 27 июня в Москве ожидаются ливневые дожди, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.