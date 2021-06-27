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Трамвайные маршруты изменены из-за падения дерева на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Трамвайные маршруты изменены из-за падения дерева на севере Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Дубки Карта всех событий

На севере столицы временно изменены маршруты двух трамваев из-за падения дерева. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дерево задело контактную сеть на улице Дубки. По этой причине задерживаются трамваи № 27 и 29. В настоящее время трамваи ходят по измененному маршруту: от метро «Войковская» до остановки «Михалково» (МЦК Коптево), уточнили в пресс-службе ведомства.

Москвичей призвали быть внимательными при выборе маршрута общественного транспорта.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о похожем случае: 19 июня ряд трамвайных маршрутов задерживался на Варшавском шоссе из-за технических неполадок. Тогда причиной сбоя в графике также послужило повреждение контактной сети.

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