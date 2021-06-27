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Лесной пожар рядом с детским санаторием в подмосковных Люберцах локализовали

Руслан Давлетшин

Илья Ашуров

Происшествия
Лесной пожар рядом с детским санаторием в подмосковных Люберцах локализовали
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий посёлок Малаховка Карта всех событий

В подмосковных Люберцах локализовали пожар, произошедший недалеко от детского санатория. Об этом в воскресенье, 27 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Распространение огня ограничили на площади 11,9 гектара. В ведомстве отметили, что угрозы для санатория нет.

— На месте для ликвидации возгорания продолжают работать специалисты лесного хозяйства и МЧС, — сказали в пресс-службе.

Напомним, днем 27 июня природный пожар случился в Виноградовском лесничестве, расположенном в трех километрах от Малаховки (городской округ Люберцы — прим. «ВМ»). По данным регионального МЧС, площадь возгорания оценивалась в 0,7 гектара. В 900 метрах от места происшествия находится детский санаторий. В нем пребывают 89 человек: 12 сотрудников и 77 детей. В случае угрозы перехода огня всех постояльцев санатория эвакуируют, для этого уже подготовлены автобусы.

По данным ведомства, пострадавших нет. Ликвидация пожара производится с помощью вертолетов.

В пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области пояснили, что причиной возгорания стало несоблюдение норм пожарной безопасности местными жителями.

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