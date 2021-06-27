Москвичка похитила со счета своей матери более одного миллиона рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичная полиция задержала 34-летнюю москвичку, которая подозревается в краже крупной суммы денег с банковского счета своей матери. Об этом в воскресенье, 27 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратилась 71-летняя пенсионерка, проживающая в Чертанове. Она рассказала, что с ее счета таинственным образом пропали деньги. Правоохранители начали расследовать данное дело и выяснили, что деньги у женщины украла ее собственная дочь.

— Злоумышленница, имея доступ к банковскому счету своей матери, в течение года похищала с него денежные средства. Похищенным подозреваемая распорядилась по своему усмотрению, — заключили в ведомстве.

В общей сложности девушка похитила у своей матери более 1,3 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о краже инструментов из салона припаркованного автомобиля на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Авиаконструктора Миля.