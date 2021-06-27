Следователи начали проверку после гибели школьника на даче в Подмосковье

Фото: СК РФ

Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства гибели 14-летнего школьника из-за удара током. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по региону Ольгу Врадий.

В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели подростка от удара током. Трагедия случилась на даче в селе Семеновское Ступинского округа.

В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и родственники погибшего.

Ранее сообщалось, что подросток погиб в результате удара тока в подмосковном Ступине. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.