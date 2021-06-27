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МЧС предупредило о грозе с ливнем и ветре в Москве 28 июня

Юлия Курганова

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МЧС предупредило о грозе с ливнем и ветре в Москве 28 июня
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

МЧС по городу Москве распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9:00 и до конца понедельника, 28 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В столице ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем и град. При грозе может усилиться ветер до 17-22 метров в секунду.

МЧС рекомендовало при управлении автомобилем значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать обгонов и перестроений. Также парковать автомобили следует вдали от деревьев. Кроме того, ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.

Днем в воскресенье, 27 июня, в Гидрометцентре сообщили, что воздух в Москве прогрелся до 32,3 градуса.

Ранее в столице продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 июня из-за сильной жары.

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