Синоптик сообщил, когда закончится жара в Центральной России и Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Температура в центральной части России начнет снижаться в понедельник, 28 июня, со второй половины дня. Во вторник, 29 июня, она составит плюс 24–26 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Период экстремальной погоды, по расчетам Росгидромета, заканчивается до полудня 28 июня. Еще утро может быть очень теплым. Циркуляция воздуха в атмосфере существенно меняется. Температурный фон совершенно другой. Во вторник в Москве будет плюс 24–26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы, — рассказал он.

Синоптик отметил, что такая ситуация будет характерна только для Центрального федерального округа.

По словам Вильфанда, в первой половине дня температура в Москве будет до 30 градусов тепла, а во второй половине дня ожидаются формирование облаков и осадки. Он добавил, что на большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди и ветер до 20 метров в секунду. Ночные температуры снизятся с плюс 25 до 15 градусов в ночь на среду, 30 июня.

Также специалист сообщил, что в четверг и пятницу, 1 и 2 июля, температура опять начнет повышаться — пока до 27 градусов, передает РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что около 40 процентов месячной нормы осадков выпало за час в некоторых районах Москвы. Обильные дожди прошли на севере, северо-западе и западе столицы.