Около 40 процентов месячной нормы осадков выпало за час в некоторых районах Москвы

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Во второй половине дня в воскресенье, 27 июня, в некоторых районах столицы выпало от 20 до 30 миллиметров осадков. Это составляет до 40 процентов от месячной нормы. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Обильные дожди прошли на севере, северо-западе и западе столицы. В настоящее время городские службы ликвидируют их последствия.

— Скопление воды на улице Нижние Мневники устранено бригадами ГУП «Мосводосток». Затруднений в движении автотранспорта нет. Скопление воды на улице Фабрициуса было полностью принято ливневой системой в течение 30 минут, — уточнили в пресс-службе.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ранее в ведомстве сообщили, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. На круглосуточное дежурство переведены инженерные аварийные бригады. Кроме того, в связи с ухудшением погоды электросетевым организациям поручено привести в готовность источники аварийного питания.

Также под контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Напомним, столичное ГУ МЧС сообщило, что 27 июня в Москве ожидаются ливневые дожди, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.