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Онколог Румянцев перечислил признаки рака у детей

Юлия Курганова

Общество
Онколог Румянцев перечислил признаки рака у детей
Фото: Пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Онкология у детей и взрослых различается. Об этом рассказал главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.

Он назвал симптомы, на которые родителям следует обратить внимание и сразу же обратиться к специалисту. Прежде всего тревогу должен вызвать синдром хронической усталости, отметил врач.

— У ребенка этого не должно быть, ребенок заряжен на движение, на активную жизнь, — пояснил Румянцев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также признаками онкологического заболевания могут быть бледность, симптомы интоксикации, увеличение живота или лимфоузлов и беспричинное появление хромоты.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что врач перечислил самые агрессивные виды рака. Медики подразделяют онкологические заболевания на группы по определенным признакам, в том числе по степени реакции на лечение. Однако не всегда такая классификация объективна, рассказал химиотерапевт Андрей Базылев.

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