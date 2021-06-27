Врач перечислил самые агрессивные виды рака

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Врачи подразделяют онкологические заболевания на группы по определенным признакам, в том числе по степени реакции на лечение. Однако не всегда такая классификация объективна, рассказал химиотерапевт Андрей Базылев.

Эксперт прокомментировал рейтинг агрессивности видов рака, составленный германскими коллегами. По версии врачей из ФРГ, в топ-5 по данному признаку входят рак поджелудочной железы, печени, легких и крови, а также глиобластома (опухоль головного мозга, от такого заболевания скончалась певица Жанна Фриске).

Однако Базылев скептически отнесся к списку немецких врачей, подчеркнув, что развитие заболевания происходит индивидуально, у разных пациентов при одном диагнозе будут наблюдаться свои особенности течения болезни.

В случае рака легких возможно агрессивное течение со склонностью к образованию метастазов и развитием невосприимчивости к лечению. А возможен и вариант, когда аденокарцинома не склонна к метастазированию и быстрому росту, что при правильно подобранном лечении дает высокие шансы на длительную ремиссию.

Подчеркнув эти особенности, химиотерапевт тем не менее подтвердил, что существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению или достаточно плохо отвечают на него: рак поджелудочной, различные саркомы, рак желчного пузыря, печени, а также рак желудка, хотя и он последнее время благодаря развитию технологий лечится довольно успешно, сообщает Пятый канал.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко напомнил, что онкология признана глобальной проблемой здравоохранения. Он добавил, что научно-технический прогресс, быстрое развитие медицины как науки, а также постоянное совершенствование подходов к профилактике, диагностике и лечению больных раком в значительной мере расширяют возможности оказания медпомощи.