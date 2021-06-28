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Эндокринолог Бочарова рассказала, кому нельзя есть гречку

Юлия Курганова

Общество
Эндокринолог Бочарова рассказала, кому нельзя есть гречку
Фото: pixabay.com

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому не стоит употреблять гречку.

— Гречневая каша — гипоаллергенный продукт, который входит в состав лечебных столов. Это системы диет, которые созданы для комплексного лечения и профилактики заболеваний, в том числе и проблем с желудочно-кишечным трактом. Индивидуальная непереносимость гречки — большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию, — сообщила она.

Таким образом, при наличии проблем с кишечником, гречку нельзя сочетать с жирными продуктами — например, мясными полуфабрикатами, жирной рыбой. Последствиями будут брожение и ощущение тяжести в животе.

Врач отметила, что гречку не нужно просто запаривать кипятком, а следует проваривать ее, в этом случае организм легче переварит гречневую крупу, передает РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что эндокринолог Комиссарова рассказала о бюджетной замене суперфудов. Активное включение в рацион так называемых суперфудов — продуктов, которым приписывают максимальную концентрацию полезных свойств — не всегда оправдано, зачастую им можно найти бюджетную замену.

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