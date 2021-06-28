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Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 28 июня

Юлия Курганова

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Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 28 июня
Фото: youtube.com

В понедельник, 28 июня, столичный регион будет находиться под влиянием циклона с юго-запада. Ожидается переменная облачность, будут идти ливни, местами гроза, возможен град.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 30–32 градуса. В Подмосковье температура ожидается 27–32 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что даже метеозависимым людям переносить погоду станет легче. Это касается маленьких детей и пожилых людей, которые очень плохо переносят жару. Недомогание могут почувствовать те, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие инфаркт или инсульт, с кислородной недостаточностью.

Рекомендации врачей остаются прежними: пить больше жидкости, отдавая предпочтение минеральной воде без газа и травяным чаям; избегать прямых солнечных лучей, стараться пережидать жаркие послеполуденные часы в помещении, прогулки совершать утром или вечером, желательно носить одежду с длинным рукавом и головные уборы, на кожу наносить солнцезащитный крем.

Ранее синоптик сообщил, когда закончится жара в Центральной России и Москве.

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