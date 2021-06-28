Еще три организации присоединились к благотворительному сервису на mos.ru

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Еще три организации, оказывающие помощь нуждающимся, присоединились к благотворительному сервису на официальном сайте мэра Москвы. Теперь москвичи могут поддержать программы 45 фондов.

Одним из новых участников сервиса стала региональная общественная организация «Центр лечебной педагогики». Центр занимается обучением детей с аутизмом, эпилепсией и генетическими нарушениями. Через сайт мэра жители столицы могут поддержать программу «Развивающие занятия для особых детей».

Базу благотворительного сервиса также пополнил фонд «Подсолнух». Он занимается помощью детям и взрослым с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. Подопечные фонда также получают психологическую поддержку. К благотворительному сервису фонд подключился с программой «Доступное лечение». С помощью нее благотворители могут оперативно направить нуждающимся необходимую помощь.

На сайте мэра теперь можно найти и зоозащитные организации. Одна из них — Международный благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду». За время десятилетней практики волонтеры смогли найти новые дома для 2810 бездомных кошек и собак и помогли вылечить 650 животных. Пользователи благотворительного сервиса теперь смогут поддержать программу «Помощь животным, попавшим в беду».

Благотворительный сервис был запущен в октябре 2020 года. За время его работы более 10,5 тысячи москвичей пожертвовали деньги свыше 18 тысяч раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее благотворительный сервис mos.ru признали лучшим социальным проектом России.