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Благотворительный сервис mos.ru признали лучшим социальным проектом России

Илья Ашуров

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Благотворительный сервис mos.ru признали лучшим социальным проектом России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На форуме «Лучшие социальные проекты России» определили победителей. Лучшим проектом сферы признали благотворительный сервис на портале mos.ru. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказал руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Благотворительный проект официального сайта мэра столицы (mos.ru — прим. «ВМ») получил награду 24 июня за вклад в развитие адресной помощи нуждающимся.

— Москвичам больше не приходится самостоятельно искать информацию о благотворительных программах. Все сведения о фондах, подключенных к сервису, представлены в едином разделе, а сделать пожертвование можно буквально в два клика, так же просто, как совершить покупку или оплатить текущие счета, — отметил глава ведомства.

Также Эдуард Лысенко рассказал, что благотворительный сервис mos.ru уже был удостоен ряда наград. Так, ранее проект получил российскую премию CIPR Digital в номинации «Лучший цифровой сервис» и еще две международные награды — Big Innovation Awards (за инновационные решения) и German Innovation Award (как перспективный цифровой проект).

Создатели благотворительного сервиса не собираются останавливаться на достигнутом: в планах — дальнейшее развитие проекта.

— В наших планах — совершенствовать функционал сервиса, чтобы сделать его максимально удобным для организаций-участников и москвичей, жертвующих средства на благотворительные программы, — рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Ранее благотворительный сервис mos.ru дополнили разделом фондов. В новом разделе размещена информация о всех фондах, которые подключены к сервису.

Благотворительный сервис был запущен в октябре прошлого года. Пожертвования через сервис принимают организации, помогающие детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья или оказавшимся в сложной жизненной ситуации. С начала его работы удалось собрать пожертвований более чем на пять миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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